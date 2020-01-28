Президент Зеленский инициировал изготовление памятника на могиле украинского космонавта Каденюка, которую за два года так и не обустроили

Строительство мемориала первому астронавту независимой Украины Леониду Каденюку будет оплачено из средств госбюджета.

Об этом на Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно», - отметил Зеленский.

Он добавил, что знает о том, что проект мемориала существует.

«Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством», - заявил Зеленский.

«Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Сигналом для пробуждения экипажа «Колумбии» он выбрал Гимн Украины. Таким образом «Ще не вмерла Украина» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля. Он - наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет, - добавил Президент.

Напомним, Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Всего он провел в космосе 15 суток, 16 часов и 34 минуты.

На сегодня Каденюк - первый и единственный космонавт Украины, совершивший полет в космос.

Каденюк скончался 31 января 2018 года от сердечного приступа во время утренней пробежки, в возрасте 67 лет.