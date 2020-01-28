КОП Николаева закупил для школ и детсадов 13 тонн сливочного масла у фирмы, которую ранее штрафовали за фальсификат

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета закупило 13,1 тонн сливочного масла у ООО «Николаевмолпром», который не раз попадался на фальсификате.
Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.
КОП готов был заплатить за масло 1 миллион 716 тысяч 624 гривны. На торги подались три фирмы: ООО «Николаевмолпром», запросив за свои услуги 1 миллион 716 тысяч 466 гривен, позже снизив цену до 1 миллиона 680 тысяч 700 гривен. ЧАО «Юрия» предложил за свои услуги 1 миллион 716 тысяч 624 гривны, а позже снизил стоимость до 1 миллиона 680 тысяч 730 гривен. Третий участник - ООО «Ю.КЕЙ», которая предложила 1 миллион 715 тысяч 328 гривен.
В итоге, победителем признали фирму «Николаевмолпром», которая получит за свои услуги 1 миллион 680 тысяч 700 гривен. Договор с фирмой заключили 27 января 2020 года. Поставлять сливочное масло жирностью 72,5%-82,5% фирма должна 30 июня 2020 года.
В перечне объектов доставки 125 образовательных учреждений города, в том числе школы, детсады, гимназии, лицеи и колледж.
Как известно, экс-сотрудник милиции Генадий Козлов был назначен директором КОПа Александром Сенкевичем 21 июня прошлого года. Тогда, комментируя это назначение, мэр Николаева заявил, что назначил Козлова начальником Комбината по организации общественного питания в учебных заведениях Николаева сроком на три месяца для проведения финансового аудита. Однако, спустя семь месяцев он продолжает руководить предприятием. Примечательно, что назначение на должности директоров КП бывших сотрудников правоохранительных органов связывают с так называемым «смотрящим» Дмитрием Коссе. Сам Коссе это отрицает.
Напомним, 20 февраля прошлого года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстранили от должности на время проведения служебного расследования.
В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».
После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание еще в двух школах. А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.
Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.
Напомним, что Преступности.НЕТ брал интервью у фигуранта «маргаринового скандала», который считает весь этот скандал комедией, разыгранной КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место, а также у директора КОП Глеба Новоторого, по мнению которого сложившаяся ситуация наиграна и делается это для того, чтобы «выжить» его с предприятия и поставить «своих» людей. Однако, кому это может быть выгодно он точно сказать не смог.
В январе 2020 года в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проверили ряд поставщиком масла, среди которых был и «Николаевмолпром». Проверка показала, что ООО «Николаевмолпром», который находится в поселке городского типа Доманевка Николаевской области, вместо сливочного масла производит фальсификат. В лаборатории проверяли два его продукта - сливочное масло «Экстра» и сливочное масло «Селянское». В обеих плитках в лаборатории нашли 100% чего угодно, только не сливок.
После критического материала телепередачи «ТСН» о некачественном сливочном масле фирмы «Николаевмолпром», которое поставляется в учебные заведения Николаева, городской голова Александр Сенкевич поручил директору КОПа Геннадию Козлову провести проверку этого масла. Протокол испытания №72/20 от 23.01.2020 г. от ГП «Николаевский центр защиты прав потребителей» утверждает: масло и молоко, взятое на исследование в учебных заведениях города, отвечает всем требованиям качества.