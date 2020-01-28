КОП Николаева закупил для школ и детсадов 13 тонн сливочного масла у фирмы, которую ранее штрафовали за фальсификат

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета закупило 13,1 тонн сливочного масла у ООО «Николаевмолпром», который не раз попадался на фальсификате.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

КОП готов был заплатить за масло 1 миллион 716 тысяч 624 гривны. На торги подались три фирмы: ООО «Николаевмолпром», запросив за свои услуги 1 миллион 716 тысяч 466 гривен, позже снизив цену до 1 миллиона 680 тысяч 700 гривен. ЧАО «Юрия» предложил за свои услуги 1 миллион 716 тысяч 624 гривны, а позже снизил стоимость до 1 миллиона 680 тысяч 730 гривен. Третий участник - ООО «Ю.КЕЙ», которая предложила 1 миллион 715 тысяч 328 гривен.

В итоге, победителем признали фирму «Николаевмолпром», которая получит за свои услуги 1 миллион 680 тысяч 700 гривен. Договор с фирмой заключили 27 января 2020 года. Поставлять сливочное масло жирностью 72,5%-82,5% фирма должна 30 июня 2020 года.

В перечне объектов доставки 125 образовательных учреждений города, в том числе школы, детсады, гимназии, лицеи и колледж.

Как известно, экс-сотрудник милиции Генадий Козлов был назначен директором КОПа Александром Сенкевичем 21 июня прошлого года. Тогда, комментируя это назначение, мэр Николаева заявил, что назначил Козлова начальником Комбината по организации общественного питания в учебных заведениях Николаева сроком на три месяца для проведения финансового аудита. Однако, спустя семь месяцев он продолжает руководить предприятием. Примечательно, что назначение на должности директоров КП бывших сотрудников правоохранительных органов связывают с так называемым «смотрящим» Дмитрием Коссе. Сам Коссе это отрицает.