Американец вез в своей машине скелет – с помощью такого «пассажира» он хотел проехать по льготной полосе

В США в Аризоне задержали водителя, который возил искусственный скелет, чтобы пользоваться специальной полосой для транспорта с пассажирами.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Полицейские заметили одетый и привязанный к пассажирскому креслу скелет, после чего попросили 62-летнего мужчину выйти из машины. Впоследствии водителю выписали штраф.

Власти штата рассказали, что ежегодно правила пользования льготными полосами на дорогах нарушают около 7 тысяч водителей. Отдел общественной безопасности также предостерег других водителей не прибегать к подобным выходкам.

Водитель из Аризоны не первый, кто пытался обойти правила, по которым водители авто без пассажиров не могут пользоваться льготными полосами. В прошлом году на такой полосе поймали водителя, который вез манекен, одетый в бейсболку и солнечные очки.

Напомним, что ранее на Николаевщине водителя, который пытался откупиться от патрульных, а потом сам стал жертвой вымогательства следователя, оштрафовали на ₴8,5 тысяч.