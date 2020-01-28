«Каждый клик на каждом сайте»: Антивирус Avast продавал за миллионы долларов пользовательские данные компаниям-гигантам

Разработчик антивируса Avast продавал пользовательские данные компаниям-гигантам вроде Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Покупателям предоставляли данные о каждом поиске, каждом клике, каждой покупке на каждом сайте.

Об этом пишет Motherboard.

Собранные антивирусом Avast данные продавала дочерняя компания Jumpshot. Информацию покупали за миллионы долларов, например, в 2019 году фирма Omnicom заплатила 2 миллиона 75 тысяч долларов. Стоимость доступа к этим данным на 2020 и 2021 годы составила, соответственно, $2,225 млн и $2,275 млн.

Информацию также покупали Expedia, Intuit, Keurig, Conde Nast, Sephora, Loreal и другие. Conde Nast, например, использовала данные для отслеживания эффективности своей рекламы и трекинга покупок своей продукции в Amazon и других магазинах.

Некоторые из названных клиентов Jumpshot говорят, что уже не имеют отношения к ней. Так заявила, например, Microsoft. Представители Yelp сообщили, что с Jumpshot имели лишь одноразовую сделку.

Собираемые данные содержали информацию поиска Google, поиска мест в Google Maps, активности на страницах социальной сети LinkedIn, посещения видеосервиса YouTube. Jumpshot также торговала кликами пользователей на различных сайтах с высокой точностью. Проект рекламировался под слоганом «Каждый поиск. Каждый клик. Каждая покупка. На каждом сайте».

Avast запрашивает у пользователей разрешение на сбор данных. Однако, как показало расследование, многие не осознают, что их информация становится товаром. Данные передавались покупателям в анонимном формате, однако некоторые эксперты считают, что существует вероятность идентификации пользователей.