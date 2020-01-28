В Украине мошенники начали продавать несуществующие вакцины от смертельного китайского вируса

В Украине появились аферисты, размещающие в интернете объявления о продаже вакцин от коронавируса. Подобные сообщения оставляют мошенники, которые могут воспользоваться доверчивостью украинцев на фоне зафиксированного случая некитайского типа коронавируса в стране.

Обю этом сообщает «РБК-Украина»

Одно из таких объявлений появилось на сайте интернет-объявлений olx.ua. Отметим, что в настоящее время объявление удалено.

«Вакцину от коронавируса» владельцы из Харькова готовы были продать за 2500 гривен. В описании товара они указывали, что «вакцина» против опасного вируса разработана в Израиле лучшими специалистами. Кроме того, мошенники решили напугать украинцев тем, что коронавирус уже добрался к нам из Китая.

Также на сайте периодически появляются и удаляются объявления о масках, которые якобы могут защитить от «коронавируса». Модные изделия готовы продать от 15 до 350 гривен. По всей видимости, аферисты еще не придумали товар, на который «клюнут» доверчивые украинцы.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.