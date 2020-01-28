Кабмин отменил дублирование электронных деклараций в бумажной форме, - министр Дубилет

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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того, Кабмин отменил процедуру передачи пакета бумажных документов в налоговую.

«Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру. Считаю, что этот кейс может стать классикой о том, насколько нелепыми могут быть процессы в наших государственных органах», - написал Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет рассказал о нелепом документообороте в Кабмине.

Роман Свиридов

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русскийобщество