Мы отдаем хлам. Главное, что украинцы вернулись домой, - экс-политзаключенный Сущенко о «равноценности» в процессе обмена пленными

Бывший политзаключенный Роман Сущенко считает, что не стоит говорить о равноценности в ходе обмена пленными.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ», после выставки своих работ «Free&art».

Как известно, ранее бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами Украины с врагом, чтобы вернуть других заложников

— Вы знаете, когда речь идет о человеческой судьбе, о человеческой жизни, по моему убеждению, говорить о цене не стоит вообще. Я считаю, что эти люди, которые поехали туда, – преступники. Они совершили это. Но мы говорим об обычных судебных приговорах. Есть человеческая кара, а есть кара божья. Они все получат. Главное, что наши люди, украинцы, патриоты, вернулись сюда, они живут. Они вернулись к семьям. Это самое главное, - прокомментировал Роман Сущенко.

Также он добавил, что ему сложно говорить о равноценности при обмене пленными, ведь он сам был в такой ситуации. При этом он отметил, что Украина обменивает своих граждан на откровенных преступников.

— Как бы меня спросили «Ты готов или не готов к этому или иному?», я бы сказал откровенно: «Я хочу домой. Я хочу к сыну, к семье. Я хочу еще больше сделать для Украины, чем до этого делал». Понимаете, это добавленная стоимость такова. То, что наши люди вернулись, – это очень важно. Это демонстрирует единство, наши европейские ценности – право на жизнь, свободу, вероисповедание, право на свободу слова. Мы боремся за этих людей, возвращаем. Да, мы отдаем хлам. Да, мы отдаем преступников. Это трудно, я понимаю. Решения принимались на высоком уровне. Переговоры продолжаются и сейчас. В них задействованы и представители спецслужб, и переговорщики, и дипломаты. Они оценивают все с прагматической точки зрения. А с той стороны сидит мощный враг, агрессор, который делает, собственно, все, что ему заблагорассудится, - подытожил он.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено. Позже сообщалось, что экс-беркутовцев включили в списки на обмен еще в 2015-16 годах по требованию Кремля.

Позже сообщалось, что удерживаемые в тюрьмах террористов «ЛНР» украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги. Им приходилось платить деньги террористам.