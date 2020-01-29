Смертельный коронавирус за сутки обнаружили у еще 1600 человек – большинство из них жители Китая

Коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, поразил уже более 6 тысяч человек, за сутки с 27 по 28 января его обнаружили у порядка 1,6 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные и инфографика с сайта gisanddata.

В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания. Из них 5970 – в Китае. В китайском Макао – 7.

Еще 14 случаев заражения новым коронавирусом обнаружено в Таиланде, по 8 – в Гонконге и на Тайване, по 7 – в Японии, Майлайзии и Сингапуре.

По 5 случаев заболевания выявлено в США и Австралии, по 4 – в Германии, Франции и Южной Корее, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, по 1 случаю – в Непале, Камбодже и на Шри-Ланке.

Кроме того, «Радио Свобода» сообщает, что в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом (больной человек приехал из Уханя). Однако на сайте gisanddata эта информация еще не отражена.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.