МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации своих граждан из-за коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

«Эти (перелеты, - ПН) для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия», - добавили в МАУ.

Как отметили в авиакомпании, в китайский город будут лететь два пустых самолета.

«У них (украинцев, - ПН) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами», - уточнили в пресс-службе.

В МАУ добавили, что последний рейс в Китай - это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни в одну сторону, ни в обратном направлении.

Впрочем, в пресс-релизе Join UP указано, что 29 января и 1 февраля будут выполнены рейсы из Киева в Санью. Ориентировочное возвращение самолетов с туристами в Украине - 30 января и 2 февраля соответственно.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.