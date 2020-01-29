«Коррупция и война на Донбассе»: Украинцы назвали главные проблемы страны

В конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

Кроме того, украинцы назвали в качестве проблем засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

Также граждане считают проблемами популизм политиков (17%), пассивность граждан (12%), отсутствие значимых инвестиций в экономику (12%), внешнее управление (9%), разрыв отношений с Россией, ориентацию на Запад (7%).

Также 71% украинцев считали, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги.

По данным опроса, 22% респондентов поддерживают противоположную позицию что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать на пенсию.

Кроме того, 70% населения считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения придерживаются 19% опрошенных.

Опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев выступают за свободное использование русского языка и единый государственный.