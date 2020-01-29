Рабочая группа в спешке согласовала проект Стратегии развития Николаевщины на 2021-2027 года

В среду, 29 января, члены рабочей группы согласовали проект Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 года. Стоит отметить, что не все члены рабочей группы присутствовали на заседании.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам замглавы Николаевской области Татьяны Стахевич рабочая группа работает уже год над разработкой стратегии. В сегодняшнем заседании принимали участие и другие заместители губернатора Николаевщина Александра Стадника - Сергей Бычков и Александр Коваленко. При этом, ни самого Александра Стадника, ни главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко на заседании не было. Также отсутствовали и пять депутатов облсовета, которые входят в состав рабочей группы.

В стратегии развития Николаевской области определены следующие цели: устойчивый экономический рост многоотраслевой экономики, высокое качество жизни человека, сохранение и развитие территорий, а также конкурентоспособная экономика на основе инновационного и высокотехнологичного развития.

И.о. директора департамента экономического развития Николаевской ОГА Владимир Грипенко рассказал, что новая стратегия отображает те тенденции, которые будут актуальны следующие несколько лет, для этого рабочая группа провела огромную аналитическую работу. По его словам, при разработке стратегии впервые заложены принципы смарт-специализации региона, которые позволят сконцентрировать совместные усилия представителей бизнеса, научно-образовательной среды и органов власти на развитие в инновационно активных сферах экономической деятельности.

В стратегии представлены три сценария развития Николаевской области: инерционный, оптимистические и реалистический. Согласно проекта стратегии Николаевская область должна превратиться в регион устойчивого экономического роста на основе инновационной промышленности, развитого транспортно-логистического комплекса, важного туристско-оздоровительного, продовольственного центра страны с экологическим, высокоэффективным сельским хозяйством, комфортного и безопасного края, где есть все условия для всестороннего развития человека. При этом, миссия Николаевской области заключается в том, чтобы обеспечить экономический рост и стать конкурентоспособным, социально справедливым регионом с безопасной средой.

В ходе обсуждения проекта стратегии некоторые члены рабочей группы заявляли, что очень мало внимания уделено сфере туризма, экологической составляющей и медицинской сферы. Касательно последней, то директор института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы Анна Норд отметила, что как в области, так и в городе существует недобор врачей, а это не учтено в стратегии. Также не учтены и в стратегии и инвестиции на эту сферу.

— Мы не учтены ни в одном экономическом плане развития области. Давайте внесем в стратегию показатели внутреннего инвестирования. 50% у нас нехватка медицинских услуг и мы сегодня слышали это в докладе. Скажите пожалуйста, когда Николаевская область начнет поддерживать подготовку медицинских кадров? Мы сегодня барахтаемся сами себе, вкладываем свои деньги в университет в фактически решение государственной программы подготовки врачей. Мы сегодня худшие в Украине по обеспечению медицинскими кадрами. Наш университет уже готовит четвертый курс по подготовке врачей, хоть кто-то озадачился тем, что врачи, которых мы можем готовить для области, абсолютно не финансируются? Ни госзаказом, ни региональным заказом. Я очень прошу, давайте внесем сферу медицины и подготовку врачей в стратегию, - заявила Анна Норд.

О том, что проект стратегии еще недоработанный заявила и депутат областного совета Анна Воронок, которая входит в состав рабочей группы. По ее словам региональная стратегия развития разрабатывается на период действия государственной стратегии, при этом последняя еще до сих пор не утверждена, то есть нельзя сказать, что стратегия развития Николаевской области полностью отвечает государственной стратегии.

Также Анна Воронок отметила, что к обсуждению стратегии нужно привлекать как можно больше людей, и проводить дополнительные консультации как с органами местного самоуправления, так и с депутатами до того, как данный документ выйдет на областной совет для утверждения.

В свою очередь, Татьяна Стахевич заявила, что из шести депутатов, которые входят в состав рабочей группы, присутствует только один и это сама Анна Воронок. Вице-губернатор Татьяна Стахевич также добавила, что на этом этапе рабочая группа завершила свою работу, теперь документ должен рассмотреть координационный совет, который даст свои предложения, и только потом документ вынесут на рассмотрение депутатов.

В итоге, рабочая группа большинством голосов согласовала проект Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 года.

— Это первый документ - мероприятия и основы, дальше план мероприятий, которые будут разрабатываться опять таки рабочей группой, которая тут присутствует не в полном составе. Поэтому я состав рабочей группы, который сегодня отсутствует, который очень часто отсутствует на всех заседаниях, я очень прошу присоединяйтесь к обсуждениям и будьте в курсе того, что происходит. После того, как будет утвержден план мероприятий, депутаты областного совета будут его рассматривать, принимать и давать свои рекомендации. Третий основной продукт - это экологическая оценка стратегии развития. Это важнейший продукт, который сделают специалисты, и уже потом данная стратегия начнет работать в 2021 году, - подытожила Татьяна Стахевич.

Стоит отметить, что в комментариях под публикацией Юрия Кормышкина в Facebook опубликована телефонограмма от Кабмина от 27 января, в которой идет речь о том, что Николаевский областной совет должен до 4 февраля отправить «свою позицию» касательно стратегии Николаевщины.

«А вот и ещё одна причина такой спешки», - идет речь в комментарии к документу.

Напомним, что глава фракции «Наш край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин заявил, что чиновники Николаевской облгосадминистрации не хотят привлекать депутатов Николаевского областного совета к работе над новой Стратегий развития региона.

В том числе, ранее Кормышкин призвал ОГА отчитаться о действиях Стратегии-2020 и привлечь депутатов и общественность к разработке стратегического плана.