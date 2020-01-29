После поручения Зеленского Кабмин согласился передать 23 тонны детских игрушек со складов одесской таможни

Правительство согласилось передать детям более 23 тонн игрушек, которые хранятся на складе Одесской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Распоряжением Правительства в управление Минсоцполитики безвозмездно переданы товары, помещенные в режим отказа в пользу государства. Речь идет, в частности, о детских игрушках, игрушечных наборах и т.п. Все они сейчас хранятся на складе Одесской таможни. Их общая учетная стоимость составляет почти 1,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минсоцполитики теперь должно организовать безвозмездную передачу игрушек детским домам, приютам, школам-интернатам, детским домам семейного типа и центрам социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям. Он сообщил, что в конце 2019 года в Черноморский порт прибыл контейнер с детскими игрушками и развивающими играми, но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.