В Николаеве с 30 января на карантин закроют еще девять школ

В четверг, 30 января, в Николаеве еще девять школ закроются на карантин из-за того что превышен эпидпорог.

Об этом сообщается на странице управления образования Николаевского горсовета.

«С 30 января 2020 года, на основании ходатайств руководителей учебных заведений и распоряжения городского головы от 29.01.2020 № 17 р, приостановлено образовательный процесс в ЗЗСО №№ 29, 49, 11, 20, 32, СЗЗСО № 22, гимназии №41, юридическом лицее, муниципальном коллегиуме имени В.Д. Чайки», - говорится в сообщении.

На сегодня приостановлены занятия в 14 учебных заведениях Николаева.

Напомним, что с 23 января приостановил образовательный процесс ЗЗСО № 1 имени О. Ольжича, а с 24 января - ЗЗСО № 24. С 29 января образовательный процесс приостановлен еще в трех учебных учреждениях из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.