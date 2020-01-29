«В 2009 году ее на себя переписали рейдеры»: Режиссеру Ляшенко вернули захваченную квартиру после вмешательства Зеленского

Украинский Офис противодействия рейдерству вернул захваченное имущество кинорежиссера Юрия Ляшенко.

Об этом сообщили на странице президента Владимира Зеленского в Facebook.

В 2009 режиссер собирался получить наследство от своей двоюродной сестры и обратился в соответствующие органы. Тем временем недвижимость захватили посторонние лица, и, несмотря на победу Ляшенко в судах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Позднее выяснилось, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

«Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился в Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Малюська подписал соответствующий указ», — заявил Зеленский.

Люди, незаконно занимавшие его имущество, покинули квартиру 30 декабря.

Зеленский призвал всех, кто столкнулся с рейдерством, обращаться в Офис противодействия по адресу Киев, ул. Сверстюка, 15, а также по телефону (044) 237-09-96.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству.