Израильтяне испытали комплекс активной защиты танка, способный отразить «неуловимые» подкалиберные снаряды

Израильская компания Elbit Systems объявила о проведении испытаний системы активной защиты для основных боевых танков и других видов бронетехники Iron Fist подкалиберным снарядом.

Об этом сообщает издание «N+1» со ссылкой на сайт «Jane’s».

Во время испытаний система успешно перехватила подкалиберный бронебойный стабилизированный снаряд калибра 120 миллиметров. Комплекс активной защиты представляет собой радар, набор инфракрасных и ультрафиолетовых датчиков и вычислительную систему. Комплекс способен обнаружить обычный снаряд, противотанковую ракету или гранату и сбить их с помощью пусковых установок поражающих элементов – они выстреливают в сторону приближающегося снаряда металлическими шариками.

Подавляющее большинство существующих сегодня комплексов активной защиты для бронетехники не может перехватывать подкалиберные снаряды. Дело в том, что такие боеприпасы имеют меньшие по сравнению с ракетами размеры и высокую начальную скорость полета, до двух тысяч метров в секунду. Из-за этого такие снаряды сложно обнаружить и взять на сопровождение.

Но даже, если системе удастся обнаружить подкалиберный снаряд, перехватить его ей будет нечем. Дело в том, что подкалиберный снаряд представляет собой металлическую болванку с хвостовым стабилизирующим оперением, калибр которого меньше калибра орудия, которое ведет им огонь. В выстреле такой снаряд упакован в специальный контейнер, иначе называемый поддоном. Он доводит калибр снаряда до нужного. После того, как снаряд покидает ствол, поддон от него отделяется.

Elbit Systems интегрировала в состав комплекса Iron Fist новую пусковую установку со взрывающимися поражающими элементами. Кроме того, у комплекса была обновлена радиолокационная станция. Во время испытаний Iron Fist обнаружил бронебойный подкалиберный снаряд и выстрелил в его направлении новым поражающим элементом.

Вблизи цели этот элемент взорвался и тем самым несколько изменил траекторию полета подкалиберного снаряда. В результате он уже перестал представлять опасность для техники. В целом концепция такого перехвата предполагает, что из-за изменения траектории полета снаряд либо попадет по цели под не оптимальным углом и не причинит ей вреда, либо вовсе пролетит мимо.

В Elbit Systems отметили, что оборотной стороной модернизации комплекса Iron Fist стала увеличившаяся заметность танка – работающий новый радар комплекса мощностью 200 ватт может быть обнаружен системой радиоэлектронной разведки на дальности до 500 километров.

Напомним, что ранее британская армия испытала танк Streetfighter II, предназначенный для уличных боев.