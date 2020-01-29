В Китае за 48 часов обустроили первую больницу для зараженных коронавирусом

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Возле китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса 2019-nCoV, открыли первую больницу для инфицированных.

Об этом пишет Daily Mail.

Здания больницы пустовали, поскольку их недавно построили и планировали открыть в мае. Совместными усилиями волонтеров, сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и военных корпуса обустроили за 48 часов.

Они рассчитаны на 1 тыс. пациентов. Первая партия зараженных была доставлена в региональный медицинский центр в Хуангане во вторник, 28 января, откуда их переведут в новую больницу.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.

Роман Свиридов

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русскийобщество