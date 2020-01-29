Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов, - «Укрпочта»

Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме, несмотря на распространение нового коронавируса, уверяет «Укрпочта».

Об этом сообщает Facebook-страница «Укрпочты».

«Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. К тому же, доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем», - говорится в сообщении.

При этом «Укрпочта» перепостила запись бывшей руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, которая осаждает панику по поводу нового штамма коронавируса и призывает сохранять спокойствие.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.