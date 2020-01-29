«Власть новая, а стратегия старая», – Кормышкин снова раскритиковал работу ОГА над Стратегией развития Николаевщины 2020 - 2027

Депутат Николаевского облсовета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook разместил распоряжение бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, согласно которому в состав рабочей группы по разработке Стратегии развития Николаевской области входят чиновники, которые уже уволились и не исполняют обязанности. Именно на него ссылались в распоряжении нынешнего руководства при сборе рабочей группы.

«Видим, что-то сегодня в администрации таки пытаются рассмотреть. Только власть новая, а стратегия старая! О какой стратегии вообще можно говорить, о каком профессионализме, если подчиненные губернатора не читают распоряжений своих предшественников, прежде, чем на них сослаться? Забавно, что вице-губернатор ссылается не на решение Александра Стадника, а на решение, где в составе руководства комитета по разработке Стратегии развития области до сих пор есть бывший Голова Николаевской ОГА Алексей Савченко и его бывшие замы Вячеслав Бонь и Александр Кушнир», - написал Кормышкин.

Отметим, что состав рабочей группы, утвержденной Алексеем Савченко, размещен на десяти листах и включает 106 человек. Среди них добрый десяток чиновников с Николаевской области, которые уволены с занимаемых должностей с приходом нового руководителя.

«Может, мы что-то пропустили, где изменения к этому документу? И на сайте облгосадминистрации почему-то нет в открытом доступе ни нового распоряжения, ни изменений от Александра Стадника. А должно быть. Ведь там ещё довольно много людей, которых в зале сегодня нет! Может, Стахевич попросит, чтоб вернулся Алексей Юрьевич и подписал стратегию?», - задается вопросом Кормышкин.

Напомним, что вчера руководитель «Нашего края» уличил чиновников ОГА в нежелании привлекать депутатов к работе над стратегией Николаевщины.

Отметим, что 29 января, члены рабочей группы согласовали проект Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 года. Однако, не все члены рабочей группы присутствовали на заседании.