Коронавирус распространился по всем провинциям Китая – официально подтвердили смерть 170 человек, 128 выздоровели

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространилась по всем 31 провинциям материкового Китая.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на South China Morning Post.

Последним регионом, где подтвердили случай заражения, стал Тибет.

От пневмонии, вызванной коронавирусом, по состоянию на утро 30 января, умерли 170 человек. 128 человек выздоровели.

Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек. В Тайване, Гонконге и Макао подтверждено еще 25 случаев. В других странах вирус обнаружили у 75 человек.

Отметим, что в Николаевской области, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА сообщили, что готовы к возможному выявлению вируса среди населения.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Ранее сообщалось, что в Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение.

В то же время, в Украине появились аферисты, размещающие в интернете объявления о продаже вакцин от коронавируса. Подобные сообщения оставляют мошенники, которые могут воспользоваться доверчивостью украинцев на фоне зафиксированного случая некитайского типа коронавируса в стране.