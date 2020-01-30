В Николаевской ОГА представили проект Стратегии развития области на 2021-2027 годы

Рабочая группа по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы и Плана мероприятий по ее реализации в 2021- 2023 годах большинством голосов приняла решение о направлении проекта Стратегии для одобрения руководящим комитетом с последующим внесением этого документа на утверждение сессии областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Такое решение было принято в среду, 29 января, в ходе заседания рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы под руководством председателя рабочей группы - заместителя председателя облгосадминистрации Татьяны Стахевич с участием заместителя председателя ОГА Александром Коваленко и советником председателя ОГА Сергеем Бычковым.

Татьяна Стахевич отметила, что необходимостью подготовки Стратегии развития Николаевской области на период с 2021 по 2027 годы является окончание срока действия ныне действующей Стратегии развития до 2020 года и Плана мероприятий на 2018-2020 годы, изменения нормативных документов в соответствии с которыми проходит государственная развитие и развитие региона .

В ходе совещания отмечено, что изменения, внесенные в нормативные документы, формирующие государственную региональную политику касаются, в частности, порядка разработки региональных стратегий и планов мероприятий по их реализации с учетом «СМАРТ-специализации».

Сейчас в проект Стратегии развития Николаевской области на период с 2021 по 2027 годы определены 4 основные стратегические цели:

- Устойчивый экономический рост многоотраслевой экономики;

- Высокое качество жизни человека;

- Сохранение и развитие территорий;

- Конкурентоспособная экономика на основе инновационного и высокотехнологичного развития.

Также в состав стратегических целей входят 14 операционных целей, которые содержат 27 задач и имеют 99 возможных сфер реализации проектов Стратегии.

Представители департамента экономического развития и региональной политики ОГА отметили, что к процессу разработки Стратегии были привлечены эксперты Группы советников по внедрению государственной региональной политики Программы «ULEAD с Европой», регионального координатора ПРООН по достижению Целей устойчивого развития в Николаевской области.