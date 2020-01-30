В Николаеве закрывается «Эпицентр» на проспекте Богоявленском

В начале февраля сеть торговых центров «Эпицентр» прекращает работу торгового центра в Николаеве на проспекте Богоявленском, 234в, который был открыт в 2007 году.

Об этом сообщают в пресс-службе ТЦ.

Сейчас компания рассматривает возможность открытия в городе нового торгового объекта.

«Наша цель предоставить жителям Николаева доступ к наилучшему сервису и широкому выбору, поэтому мы приняли решение прекратить работу старого магазина и планируем строительство современного торгового центра нового формата», - отмечает заместитель генерального директора, директор по розничной торговле «Эпицентр К» Владимир Гончаров.

Сейчас жители Николаева могут посещать ТЦ «Эпицентр» на улице Херсонское шоссе, 1 площадью 42 тысячи квадратных метров, который был открыт в 2018 году.

Ранее николаевские пожарные провели учения в торговом центре – тренировались спасать людей с крыши.