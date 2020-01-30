Около 50 украинцев находятся в китайском городе, изолированном из-за коронавируса – их в ближайшее время эвакуируют

Посольство Украины в Китае сообщило, сколько украинцев находятся в провинции Хубэй и отрезанном от остального мира из-за карантина после массового инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV городе Ухань.

Об этом сообщает «Ракурс».

По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, — отметили в украинском посольстве.

Также, по информации дипломатического ведомства Украины, число граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 29 января составляет 93 человека.

Отметим, что согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

Кроме этого, в посольстве добавили, что по состоянию на январь 2020 года наибольшее количество украинцев, проживающих в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, находится в Пекине.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Ранее посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.