Сразу в 20 школах Николаева с завтрашнего дня ввели карантин

В Николаеве с завтрашнего дня еще в 20 школах объявили карантин. Его ввели из-за высокого уровня заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

С 31 января на карантин отправляются школы №35, 56, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, №4 имени Б.И. Молчанова, №57 имени Т. Г. Шевченко, гимназия №4, Первая украинская гимназия имени Н. Аркаса.

С 23 и 30 января на карантине находятся следующие школы: № 24, 61, 29, 49, 11, 20, 32, 22, гимназии № 2, 41, Академия детского творчества, Юридический лицей, Муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки. С 30 января возобновила образовательный процесс школа №1 имени Олега Ольжича.

Решение о приостановлении образовательного процесса принимается только после ходатайства руководителей учреждений к управлению образования. В таких школах заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет более 20%.