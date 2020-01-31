Популярный YouTube-блогер рассказал о выгорании – из-за постоянной работы на износ он «посадил» здоровье

Марин Мокану из Кишинева известен в YouTube под ником Mr. Marmok. Он с 2014 года снимает игровые видео, общее количество подписчиков его канала превышает 11,8 миллиона пользователей. Но по словам самого блогера, эта успешная деятельность дается ему нелегко.

Об этом сообщает сайт «Ain».

Как и многие YouTube-звезды, он со временем превратил увлечение в полноценную работу. Как и для многих YouTube-блогеров, сейчас канал для Marmok – основной источник дохода благодаря рекламе. 28 января 2020 года он записал обращение к подписчикам, в котором откровенно рассказал о проблемах со здоровьем и общей усталости из-за работы YouTube-блогером. И объяснил, почему перейдет на плавающий график публикации видео на канале. До этого объявления он готовил и публиковал видео каждую неделю.

- YouTube поменял мою жизнь. YouTube – это моя еда в холодильнике, это – мой офис, игрушки и одежда моего сына. Это – основной источник моего дохода. Из года в год я каждую пятницу заливаю видео на канал. Это – удобный график, задающий каналу стабильный пульс, его обязательный темп. И он же загнал меня в очень неуютные рамки.

- Видео для YouTube – это работа, требующая творческого подхода и креативного мышления. Но нельзя по графику родить смешную шутку, включить позитивный настрой. Бывают дни, когда вообще не хочется ни с кем общаться, настроение – черно-белое, но все равно надо с кошачьим говном на душе садиться за видео и входить в образ.

- Мое стремление выпускать видео вовремя, ложиться под утро, чтобы успеть все смонтировать, привело к проблемам со здоровьем. Я думал, что это укрепляет дух и учит ответственности, но мое тело отчетливо дало мне понять, что я – долб**б. Сейчас у меня проблемы со спиной, коленями, сердцем, зрением и шеей. Из-за последней я даже перестал ходить в зал. Пусть твоя моча и сегодня пахнет таблетками, зато видео вовремя вышло и превьюшка красивая. Это – «правильно расставленные приоритеты».

- Давайте представим, что такое жизнь ютубера. Ее начало – это начало работы на площадке, а смерть – либо совершенная глупость с необратимыми последствиями, либо творческая импотенция, когда человек начинает со свинцовой улыбкой снимать пресные безвкусные видео. Когда человек делает контент, потому что так надо – это всегда бросается в глаза.

- Меня в периоды сильной усталости тоже стимулировали деньги. Но я достиг той точки за***банности, когда деньги больше не являются импульсом. Я сильно устал. Без новых идей нет желания работать… Если оставить все как есть, мой следующий этап ютуберской жизни – «смерть». Снимать мертвые бесцветные видео просто потому, что надо что-то кушать и содержать семью. Так дальше не может продолжаться, поэтому я перехожу с фиксированного на плавающий график. Буду заниматься роликами столько, сколько нужно, не тратя свою шкалу здоровья. И видео заливать буду тогда, когда получится, - заявил блогер.

Напомним, что ранее YouTube-блогер собрал $20 миллионов пожертвований на экологическую акцию.