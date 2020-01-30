Передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в трех странах, - ВОЗ

Передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая.

Об этом сообщает в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По его словам, такое явление зафиксировано в двух странах Азии и одной европейской стране.

«Передача от человека к человеку было замечено как минимум в 3 странах за пределами Китая - Японии, Вьетнама и Германии», - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Ранее посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.