Победители «Лиги смеха» выступили для очаковских «морских котиков»

Команды-победительницы юмористического проекта «Лига смеха» выступили для очаковских «морских котиков».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Студию «Квартал 95».

В среду, 29 января «Ветераны Космических Войск» и «Загорецкая Людмила Степановна» выступили для 73-го центра морских спецопераций, который дислоцируется в городе Очакове Николаевской области. Также снимки встречи военнослужащих с юмористами опубликовал волонтер Юрий Тыра.

Команда «Ветераны Космических Войск» является победителем пятого сезона «Лиги смеха», а «Загорецкая Л.С.» одержала победу в третьем сезоне телешоу, который несколько лет транслирует один из центральных каналов.

Напомним, что в 2016 году в день своего выступления на сцене Областного дворца культуры актеры Студии «Квартал 95» встретились с военнослужащими легендарной Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также они отметили новогодние праздники в очаковском интернате.