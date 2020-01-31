Николаевский бизнесмен Чайка запустил второй этап конкурса в рамках социального проекта «Родители против наркотиков»

Владислав Чайка (ГО «Миколаїв - єдина родина»), в рамках социального проекта «Родители против наркотиков», запускает второй этап конкурса фото и видео «No gadget!».

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Целью конкурса является налаживание доверительных отношений в семье, пропаганда здорового, активного образа жизни.

Условия конкурса: - снять видео или фото о том, как вы провели выходной с ребёнком;

- загрузить фото или видео в Instagram c пометкой @chaika_vladyslav;

- подписаться на страницу @chaika_vladyslav;

- поставить под фото или видео конкурсный тег #no_gadget;

- сделать аккаунт открытым до окончания розыгрыша.

Победителя будут определять подписчики, лайками. Старт голосования: в 9:00 01 февраля 2020 года. Стоп голосования: в 21:00 17 февраля 2020 года. Объявление победителей - 18 февраля 2020. Передача призов до 20 февраля 2020 года.

Победители, которые займут первое и второе место, получат билеты на концерт Олега Винника. Победители, которые займут третье и четвёртое место, получат билеты на посещение всей семьей РЦ «Joy Land».

«Любящий родитель - лучшая возможность предупреждения подростковых проблем!», - Владислав Чайка.

Напомним, что ранее 10 января николаевский бизнесмен Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») вручил призы победителям конкурса «No gadget», который проводился в рамках социального проекта «Родители против наркотиков».