Николаевский бизнесмен Чайка запустил второй этап конкурса в рамках социального проекта «Родители против наркотиков»

Владислав Чайка (ГО «Миколаїв - єдина родина»), в рамках социального проекта «Родители против наркотиков», запускает второй этап конкурса фото и видео «No gadget!».
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Целью конкурса является налаживание доверительных отношений в семье, пропаганда здорового, активного образа жизни.
Условия конкурса:- снять видео или фото о том, как вы провели выходной с ребёнком;
- загрузить фото или видео в Instagram c пометкой @chaika_vladyslav;
- подписаться на страницу @chaika_vladyslav;
- поставить под фото или видео конкурсный тег #no_gadget;
- сделать аккаунт открытым до окончания розыгрыша.
Победителя будут определять подписчики, лайками. Старт голосования: в 9:00 01 февраля 2020 года. Стоп голосования: в 21:00 17 февраля 2020 года. Объявление победителей - 18 февраля 2020. Передача призов до 20 февраля 2020 года.
Победители, которые займут первое и второе место, получат билеты на концерт Олега Винника. Победители, которые займут третье и четвёртое место, получат билеты на посещение всей семьей РЦ «Joy Land».
«Любящий родитель - лучшая возможность предупреждения подростковых проблем!», - Владислав Чайка.
Напомним, что ранее 10 января николаевский бизнесмен Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») вручил призы победителям конкурса «No gadget», который проводился в рамках социального проекта «Родители против наркотиков».