В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом - заболевшие являются членами одной семьи

Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи.

Других подробностей о том, как и где проходит лечение больных, не сообщается.

Напомним, на данный момент число жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек.

Новый вирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.

Напомним, ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.