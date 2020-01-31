Врачи спят в больницах, масок не хватает: Украинка рассказала, как обстоят дела в китайском городе с коронавирусом

Украинка, чей сын учится в Китае, рассказала о том, как там обстоят дела с коронавирусом.

Об этом написала Нонна Кобидзе-Чень на своей странице в Facebook.

Так, женщина опубликовала фото врачей, у которых нет времени поехать домой и они спят в больнице. Также в харбинской больнице медперсоналу не хватает масок и защитной одежды.

«А тем временем, в Ухань со всего Китая мобилизуют врачей для спасения больных. Коронавирус «косит» в основном людей возраста 40+, они тяжело переносят болезнь, умирают в большинстве случаев люди 60+, и люди, имеющие хронические болезни и ослабленный иммунитет. Молодежь переносит легче, и процентность выздоровевших у них выше», - написала она.

В Тянцзине также тяжелая ситуация: 10 дней назад, когда Китай официально объявил об эпидемии неизвестного штамма коронавируса, в Тянцзине не было случаев заболевания, но по состоянию на вчерашний день уже было 34 заболевших с подтвержденным вирусом.

«Университет, кампус полностью закрыты. Тех студентов, которые по каким-то причинам не смогли уехать домой, и остались жить в общежитиях, не выпускают за пределы кампуса без надобности. Если им все таки нужно выехать из кампуса, должны отчитаться, куда, зачем и на какое время идут. С собой в строгом случае, нужно иметь студенческий ID. На территории кампуса есть свой супермаркет, он в данный момент работает по спецграфику, и этот график администрации факультетов рассылают оставшимся студентам по вичату», - отметила женщина.

Вокруг университета перекрыты все дороги перекрыты, а на территорию университета не разрешается заезжать на машине ни под каким предлогом. Всю эту информацию сын Нонны узнает от своих одногруппников, которые сейчас находятся там.

«К слову, университет сына входит в рейтинг 10-ки лучших вузов Китая, с 30 тысячами студентов. Каждый вуз сам выбирает степень защиты от коронавириса. На сегодня, 31 января от #коронавирус в Китае погибли 213 человек, 9690 заражены, 171 вылечились. В мире, в 18 странах были зафиксированы 105 случаев больных коронавиросом. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвичайное положение всемирного масштаба», - говорится в сообщении.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.