На Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая

Во Львовской области госпитализировали двоих человек, которые вернулись из Китая с симптомами респираторных заболеваний.

Об этом на брифинге сообщил директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передает «Интерфакс-Украина».

Пациенты помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.

- У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Миндразва Украины, – сказал Васько.

При этом он отметил, что состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит результаты анализов из Киева.

Напомним, что ранее в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.