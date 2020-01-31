В Италии из-за коронавируса на полгода вводят режим чрезвычайного положения

В пятницу, 31 января, из-за распространения китайского коронавируса руководство Италии решило ввести на полгода режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что режим ЧС предоставляет региональным властям расширенные полномочия.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, после фиксации первых двух случаев заражения вирусом (китайские туристы почувствовали себя плохо в Риме), приостановлено авиасообщение с КНР.

Напомним, что ранее в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.