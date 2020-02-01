Исследования показали, что на Николаевщине нет птичьего гриппа, а утки на Намыве умерли от естественных причин

Птичьего гриппа на Николаевщине нет. Две дикие утки, которых нашли на берегу Намыва, умерли не от этой болезни, а от старости.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Николаевской области.

Напомним, 27 января на берегу реки Южный Буг, в микрорайоне Намыв, местные жители нашли двух мертвых диких уток. У птиц отобрали образцы тканей для установления причин смерти.

- Результаты отрицательные. Поставили мы на птичий грипп. Подтипы Н5, Н7. Результаты отрицательные. Те утки могли сдохнуть просто от старости, они пожилые птицы, - говорит заведующий отделом молекулярно-генетических исследований Алексей Жемердей.

Заведующая вирусологическим отделом Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Ирина Лежнева сообщила, что с 2017 года в Николаеве не было зафиксировано случаев заболевания животных птичьим гриппом.