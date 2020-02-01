В Китае количество жертв от коронавируса возросло до 259 человек, почти 12 тысяч инфицированы

В Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тысяч человек инфицированы.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц», − говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба. Позже, в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Как известно, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля. Отметим, что в Ровно на карантин отправили девушку с подозрением на коронавирус – она недавно вернулась из Китая. Также на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В частности, Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса 2019nCoV, они будут поставлены в ближайшее время.

Также США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.