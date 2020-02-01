На Луганщине боевики попали в ДТП и обесточили населенный пункт, а обвинить в этом хотят украинских военных

В результате ДТП с участием БМП боевиков на временно оккупированной части Луганской области без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее.

Об этом сообщают в штабе ООС.

ДТП произошло 31 января. В результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по улице Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт.

Отмечается, что представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности боевиков к инциденту, «подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры».

«Это еще раз подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом. Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает», - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, как на Донбассе диверсант «ДНР» подорвался на российской мине – другие члены ДРГ бросили раненного сослуживца и убежали.