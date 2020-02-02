В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов - Apple против

Депутаты Европейского парламента проголосовали за инициативу о введении на территории Европейского Союза единого стандарта зарядки мобильных устройств.

Об этом сообщает BBC.

За решение проголосовали 582 депутатов, против – 40.

В дальнейшем Европейская комиссия должна разработать правила перехода на новый универсальный стандарт, но какой именно – не уточняется. Однако эксперты ранее прогнозировали, что этим единственным стандартом, вероятно, станет USB-С – он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.

Идея о переводе всех мобильных устройств на единый метод зарядки существует уже на протяжении 10 лет. Таким образом чиновники намерены снизить количество мусора, которое возникает из-за постоянных изменений кабелей. Эксперты оценивают его объем в 51 тысячу тонн в год.

Против этой инициативы длительное время выступает Apple, которая не желает отказываться от кабеля Lightning. Также в компании настаивают, что решение Европейского парламента приведет к остановке инноваций в этой отрасли, а также создаст дискомфорт для потребителей.

Кроме того, в Apple считают, что именно переход на единый кабель приведет к возникновению мусора, так как старые провода для зарядки просто станут ненужными.

В настоящее время в мире распространены три стандарта зарядных устройств: micro USB и его усовершенствованная версия USB-C, а также разъем Lightning, используемый почти во всех новых устройствах Apple.

Напомним, как японская компания выпустила новый плеер-«кассетник» – в нем будут тачскрин и система Android.