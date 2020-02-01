Николаевские школьники теперь могут ездить на лизинговых автобусах бесплатно

Проезд в коммунальных автобусах КП «Николаевпасстранс» с 1 февраля станет бесплатным для учеников 1-12 классов.

Об этом сообщается на странице предприятия.

«Уважаемые пассажиры! У нас важная информация. С 1 февраля 2020 года в автобусах КП «Николаивпасстранс» проезд для школьников 1-11 классов будет бесплатный. Просим обратить внимание, что при себе школьникам необходимо иметь ученический билет, чтобы показать его по требованию водителя», - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

По состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.