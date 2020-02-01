На Николаевщине из-за короткого замыкания электросети сгорели машина и гараж

В пятницу, 31 января, в 15:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения по улице Энергетиков, город Баштанка.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По указанному адресу направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачен автомобиль, который стоит в гараже. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить переброски огня на рядом расположенный жилой дом.

Пожар площадью 15 метров квадратных в 15:22 локализовали, а уже в 15:41 полностью ликвидировали. Вероятная причина пожара короткое замыкание электросети.

От ГСЧС работало 1 единица техники и 5 человек. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада АО «Николаевоблэнерго»