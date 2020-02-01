Суд смягчил меру пресечения одному из подозреваемых по делу бракованных бронежилетов

Печерский районный суд Киева избрал для одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Такое решение суд принял 31 января, сообщил «LB.ua» адвокат Почтаренко Георгий Тигишвили.

В частности, Почтаренко должен находиться по домашнему адресу с 22 до 7:00. Срок меры пресечения избран до 31 марта.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются. По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца, генерала Дмитрия Марченко. ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны - в том, что они закупили некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще двум выходцам из Николаевской области - первому заместителю Марченко Сергею Почтаренко и Михаилу Коморянскому, который также является подчиненным николаевского генерала.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен, за генерала залог внесли 17 декабря.

Ранее ГБР опубликовало аудиозапись, на которой Марченко признает, что для армии принимали бронежилеты, которые пробиваются. А Генпрокуратура разъяснила, какие обвинения выдвигают фигурантам дела, и изложила свои доказательства.

В частности, при содействии экс-замминистра обороны из ведомства вывели 32 миллиона гривен.