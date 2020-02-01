В Николаеве администрация Заводского района отдаст 3,4 миллиона гривен за ручную уборку дорог и тротуаров

Ручная уборка дорог и тротуаров в Заводском районе Николаева в 2020 году обойдется в городскому бюджету в 3 миллиона 422 тысячи 429 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Чиновники райадминистрации применили переговорную процедуру, так как на предыдущие тендера подавалось мало участников и их отменяли. За услугу чиновники готовы были заплатить 3 миллиона 429 тысяч 964 гривны. В итоге, договор заключили с фирмой ООО «БУДСЕРВИС-НК», которая предложила на 7 тысяч 535 гривен меньше - 3 миллиона 422 тысячи 429 гривен. Предоставлять услугу подрядчик должен до 31 декабря 2020 года.

Фирма зарегистрирована с 2018 года в Центральном районе Николаева, улица 1-я Слободская, дом 62. Уставной капитал - 1 тысяча гривен. Конечным бенефициаром фирмы является Ирина Настасюк, которая проживает в Заводском районе Николаева. Руководителем фирмы является Ирина Дубина.

Согласно техзаданию подрядчик должен: очищать тротуары и остановки от снега и льда, проезжую часть от льда, посыпать тротуары и остановки общественного транспорта противогололедными материалами, очищать проезжую част дорог от грязи и пыли, убирать бурьян и другую растительность, очищать и мыть урны.

Ранее сообщалось, что администрация Заводского района Николаева в 2020 году планирует потратить ₴10,2 миллиона на механизрованную и ручную уборку дорог.