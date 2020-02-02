«Трудно сделать рай в воюющей стране»: экс-политзаключенный Сущенко об изменениях в Украине за три года

Бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказал, какие изменения в Украине он смог наблюдать после возвращения из трехлетнего плена российской тюрьмы.

В комментарии «NikLife» он признался, что многие процессы свидетельствуют о движении страны вперед, однако отсутствие коммуникации между новой властью и журналистами – это шаг назад.

- Если говорить в целом о развитии Украины, то Украина изменилась. За эти несколько месяцев я поездил по регионам страны. В Киеве также я имел возможность наблюдать за жизнью. Есть много вещей, которые свидетельствуют о движении вперед. В частности, это цифровизация, новые архитектурные сооружения, углубление культурных отношений, украинский язык, музыка и так далее. Есть понимание, что мы пытаемся реформироваться, развиваться. Но есть и другие вещи. Страна в войне. Очень трудно отстаивать себя на Востоке и создавать процветающую жизнь в центре, на западе и так далее. Реально очень трудно сделать рай в воюющей стране.

- По поводу правительственных, властных вопросов, вопросов менеджмента, это лучше оценивать специалистам в данных сферах. Я знаю, что в информационной сфере произошли изменения. Отсутствие коммуникации власти через журналистов – это шаг назад. Поскольку общество должно знать, как нам развиваться, куда идти. И то, что коммуникации этой нет – это чрезвычайно плохо, - высказал свое мнение Сущенко.

Напомним, что в Николаеве, где прошла его юность и годы военной службы, Роман представил свои картины, нарисованные в плену подручными средствами.