В Украине в 2020 году дважды повысят максимальную пенсию

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В Украине за год дважды повысят максимальную пенсию, при том что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Сообщается, что до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 тысяч 690 гривен (709,88 долларов).

Размер максимальной пенсии планируют повышать в три этапа:

  • с 01.01.2020 она составит 16 тысяч 380 гривен (657,31 доллар);
  • с 01.07.2020 - 17 тысяч 120 гривен (687,01 доллар);
  • с 01.12.2020 - 17 тысяч 690 гривен (709,88 долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Julia Davudenko

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русскийобщество