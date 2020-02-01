Одесская ОГА обязала владельца затонувшего танкера «Делфи» убрать судно до 31 марта

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера «Делфи» убрать судно из залива до 31 марта.

Об этом стало известно на совещании обладминистрации, передает «Думская».

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

«В случае невыполнения условий, Администрация морских портов самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября 2019 года на рейде одесского порта потерпел бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Экипаж с судна эвакуировали и доставили в больницу.

В Госпогранслужбе заявили, что затонувший у пляжа Одессы танкер «Delfi» мог быть причастен к контрабанде нефтепродуктов.

Настоящим собственником танкера «Делфи», который в конце ноября сел на мель в районе одесского пляжа Дельфин, является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.