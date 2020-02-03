«Это напоминание о нашей ответственности»: В США создали футбольное поле из 1,8 миллионов пластиковых бутылок

В США adidas создал футбольное поле из 1,8 миллионов переработанных пластиковых бутылок и отходов с океанических пляжей и прибрежных районов.

Об этом пишет DTF.

Поле расположено на территории средней школы Эдисон в Майами и создано при поддержке организации Parley for the Oceans — она борется за сохранение экосистемы океанов и убирает пластиковые отходы с их территорий.

К открытию поля adidas и Parley также разработали лимитированную капсульную коллекцию — в нее вошли футбольные бутсы adidas ADIZERO x Parley, беговые кроссовки 4D RUN 1.0 x Parley и ULTRABOOST 20 SB x Parley, а также женская и мужская линии спортивной одежды из переработанного пластика.

«Мы верим, что с помощью спорта сможем изменить жизнь — это поле стало демонстрацией наших действий в этом направлении. Это больше, чем просто место для игры молодых спортсменов. Это напоминание о нашей коллективной ответственности за устранение пластиковых отходов», — рассказала директор по футболу adidas в Северной Америке Кэмерон Коллинз.

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