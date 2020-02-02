Продавать собак, кошек, хомяков не надо: В «Нафтогазе» ответили на предложение депутата от «Слуги народа» об оплате коммуналки

В «Нафтогазе» прокомментировали заявление депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги.

Заявление «Нафтогаза» опубликовано в социальной сети Facebook.

В ведомстве сообщили, что в Государственном бюджете предусмотрено 50 миллиардов гривен на частичную компенсацию коммунальных услуг.

«В госбюджете этого года предусмотрено около 50 миллиардов живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 миллионов гривен ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного», - сказано в заявлении.

При этом, в «Нафтогазе» отметили, что сайт о субсидиях на данный момент не работает, и заверили, что продавать домашних животных не нужно.

«С грустью узнали, что удобный сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не отвечает. Спросим в рабочий день, возможно ли его восстановить. Пока для информации является сайт Минсоцполитики. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что государство заблокирует «Netflix», если тот не будет платить налоги.