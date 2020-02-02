В ЕС поддержали Шотландию войти в их состав – Британия назвала это «сепаратизмом»

Брюссель поддерживает Шотландию в ее стремлении стать независимым членом Европейского Союза. МИД Британии считает, что подобные настроения в ЕС способствуют сепаратистским тенденциям.

Об этом рассказал бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск, передает BBC.

Так, на вопрос о возможном вступлении независимой Шотландии в Евросоюз Туск ответил: «...я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо».

В то же время он подчеркнул необходимость уважать «внутренние дебаты в Великобритании», а вмешиваться - не его дело. Также Туск заявил, что Шотландия не станет членом Евросоюза автоматически, однако он отметил, что в Брюсселе позитивно настроены относительно потенциального принятия страны в ЕС.

«Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе», - сказал Туск.

Туск также отметил, что «формальностей» и соглашений следует придерживаться.

В свою очередь Британский министр иностранных дел Доминик Рааб ответил Туску, что его слова являются «неевропейскими и довольно безответственными». Он считает, что подобные комментарии способствуют «сепаратистским тенденциям» в Испании, Франции и Италии.

«Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания», - сказал он.

Напомним, Великобритания вышла из состава Европейского Союза, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.