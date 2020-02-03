Китайским геймерам бесплатно раздают порно-игру, чтобы они не заразились, выходя из дома

С недавнего времени PC игроки из Китая могут бесплатно получить хентай-игру Mirror в Steam. Автор предложил такие меры, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на PCGamesN.

Так, игроки в Китае могут зайти на сайт с игрой, привязать свои телефонные номера, чтобы подтвердить их местонахождение и получить бесплатную копию.

«Чтобы избежать заражения 2019 nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 тысяч копий игр, чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными», — пишут разработчики.

Отмечается, что Mirror запустили в 2018 году, она получила второй лучший титул года по отзывам Steam.

Ранее сообщалось, что порносайты Гонконга закрылись, призвав пользователей выйти на митинг.