Ноу-хау природы: В Николаевском зоопарке, из-за теплой зимы, расцвели подснежники

В Николаевском зоопарке, директор которого ранее объяснил почему в Николаевском зоопарке не рады малышам диких кошек, а также рассказал о том, почему «сейчас не до панд и коал» и, когда у жирафов и слонов появятся самки, в конце января расцвели подснежники.

Об этом пишет NikLife, ссылаясь на запись зоопарка в Facebook.

«Січневе ноу-хау природи! В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників!» — отметили в посте.

Произошло такое явление из-за аномально теплой зимы. Напомним, что в январе 2018 году также из-за аномально теплой погоды проснулись сурки, а в первый день Нового Года в Николаевском зоопарке еще и расцвели первоцветы.