В Великобритании на дома жителей Восточной Европы наклеили листовки с требованием говорить на «литературном английском языке»

Инцидент произошел в городе Норвич, расположенном в графстве Норфолк, в день выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Листовки начинались словами «Поздравляем с Brexit», информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Huffington Post.

Они были наклеены на каждую дверь многоквартирного дома в Норвиче. В послании было озвучено требование к жителям дома разговаривать на «литературном английском языке».

«Если вы хотите говорить на своем родном языке, мы предлагаем вам вернуться туда, откуда вы приехали, и освободить эту квартиру для граждан Великобритании, чтобы мы могли вернуться к тому, что было нормой, пока вы не заполонили эту некогда великую страну», — гласил текст листовки.

Напомним, Великобритания вышла из состава Европейского Союза, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.