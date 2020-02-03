На Львовщине военнослужащий насмерть сбил пешехода

В селе Угринов Львовской области в ночь на 2 февраля военнослужащий сбил на смерть пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследовании (ГБР).

Отмечается, в полночь рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с Польшей, сбил пешехода.

В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте. В ГБР и добавили, что виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве в четверг, 30 января, на улице Большая Морская водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил насмерть женщину.