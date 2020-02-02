Это глобальное открытие: В Риме удалось изолировать коронавирус, что даст больше возможностей для его изучения

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Corriere Della Sera.

«Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его. Это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества», - добавил он.

Двое китайских туристов из Уханя находятся в больнице Спалланзани. У них было подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Глава Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что у девушки, которая вернулась из Китая, и у которой было подозрение на новый коронавирус, на самом деле оказалась другая болезнь – аденовирус. Ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу, тогда планировали, что будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что с 1 февраля страна не будет впускать в страну людей, которые побывали на материковой части Китая и не являются гражданами Австралии.